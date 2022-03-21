Selçuklu Belediyesi’nden teknoloji alanında Konya’da bir ilk daha e-Belediye üzerinden Selçuklu Belediyesi uygulamasına e-Devlet ile giriş kolaylığı

Belediyecilik hizmetlerinde sunduğu başarılı eBelediye uygulamaları ile birçok ödül alan Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, vatandaşlara bir kolaylık daha sağlıyor. Kullanıcılar artık eBelediye sistemi üzerinden kullanıcı sicili oluşturmadan eDevlet uygulaması ile de giriş yaparak ulaşabilecek.

Selçuklu Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için sunduğu yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan elektronik uygulamalarına, eDevlet kullanıcı bilgileri yoluyla eBelediye’ye ulaşımı da dahil etti. Bu uygulamanın ardından vatandaşlar, eDevlet entegrasyonu aracılığıyla Selçuklu Belediyesi eBelediye web uygulaması bünyesindeki tüm hizmetlere kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek. Vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet noktalarına gelmeden eBelediye web sitesi üzerinden ulaşabildikleri “Vergi/Tahakkuk Sorgulama ve Ödeme, Makbuz Doğrulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama” gibi birçok işleme eDevlet ile yapılan entegrasyon sayesinde, artık https://ebelediye.selcuklu.bel.tr web adresi üzerinden eDevlet kullanıcı adı ve erişim bilgilerini kullanarak da ulaşabiliyor.

Selçuklu Belediyesi daha önce hizmete aldığı “EPKAS, eEksper, eKat Mülkiyeti ve İrtifakı, Spor Okulları Online, eDT (eDoğrudan Temin)” gibi uygulamalarla da vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlamıştı.

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