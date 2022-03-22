Resmi belgede sahtecilik yapan örgüte operasyon: 56 gözaltı kararı

Konya merkezli 4 ilde resmi belgede sahtecilik ve başkasına ait kimlik kullanma gibi suçlarla örgüt kuran 56 kişiye operasyon düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı; "Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” gibi suçlara karışan şahısların olduğu belirlenen 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekiplerinin adreslerinde bulunamayan şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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