Konya'da üniversiteli gençler şehrin mobilyalarını tasarladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversite öğrencilerine yönelik “Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu” düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organizasyonuyla üniversite öğrencilerine yönelik “Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu” gerçekleştirildi. Konya Bilim Merkezi’nde 120 üniversite öğrencisinin 40 ekip halinde katıldığı hackathonda öğrenciler, şehir hayatının her alanında var olan şehir mobilyalarının; iklim değişikliğine karşı mücadele edilebilir, çağın ve şehrin insanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilir olması amacına yönelik olarak ürettikleri özgün fikirlerini tasarımlara dönüştürdü. 3 gün süren hackhathon sonunda üniversiteli gençlerin oluşturduğu tasarımlar akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından senaryo, sürdürülebilirlik, özgünlük, kullanışlılık, inovatif olma, erişilebilirlik, üretilebilirlik, uygulanabilirlik, estetik, güvenlik, maliyet, depolama, pafta tasarımı ve sunum başlıklarında değerlendirilerek dereceye giren ekiplere para ödülü verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cahit Tekin, program çıktılarının şehir adına önemli olduğunu belirterek, bu tarz etkinlikleri ilerleyen süreçte de hayata geçireceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.