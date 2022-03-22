Konya merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 33 gözaltı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA merkezli 5 ilde polis tarafından düzenlenen 'tefeci' operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri 56 kişinin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarını işlediklerini tespit etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 56 kişiye Konya merkezli Adana, Mersin, İstanbul, Kahramanmaraş'ta bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-03-22 12:54:14



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