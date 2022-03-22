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Sosyal medyadan dolandırıp eğlence mekanlarında harcadılar Konya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcı operasyonunda 13 kişi tutuklandı

İHA

Sosyal medyadan dolandırıp eğlence mekanlarında harcadılar Konya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcı operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Konya merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden farklı yöntemlerle insanları dolandıran, aldıkları paraları uyuşturucu partileri ve eğlence mekanlarında harcayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya ve Mersin illerinde internet ve sosyal medya üzerinden insanları ağına düşürerek dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

İnternet üzerinden insanları kandırarak 1.5 milyon lira dolandırdılar
Son zamanlarda internet ve sosyal medya üzerinden, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kredi temini, bahis kuponu, yatırım şirketlerinden para kazandırma adı altında yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Tespit edilen 18 şüpheli hakkında yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet dolandırıcılığı yöntemiyle 51 mağdurdan yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Konya, Mersin ve Antalya Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda N.V.B., U.G., O.K., F.K., C.E., O.B., S.D., U.F.C., S.D., E.B.Y., Y.K., M.M.Ş., B.T., H.K., Y.A.A., M.D. A., R.A. ve Ç.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar, laptop, tablet bilgisayar, flash bellek, HDD, sim kart, banka kartı, cep telefonu, banka dekontu olmak üzere çok sayıda dijital materyal ile birlikte uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız silah, 6 adet fişek ve suç unsuru 32 bin 805 TL ele geçirildi.

Paraları uyuşturucu partileri ve eğlence mekanlarında harcadılar, 13 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin bu şekilde birçok vatandaşı dolandırdığı, mağdurlardan dolandırdıkları paralarla uyuşturucu madde alarak kullandıkları, kumar oynayıp eğlence mekanlarında harcadıkları belirlendi. Akşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 18 şüpheli “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. 18 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık yöntemlerine dikkat
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde 18 şüphelinin verdiği ifadelerde vatandaşları dolandırırken genellikle hangi yöntemleri kullandıkları da ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri, mağdurların dolandırıldığı yöntemlerle ilgili bilgiler vererek vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Bahis kuponu yöntemiyle dolandırıcılık
Dolandırıcıların kullandıkları yöntemlerden birinin, bahis kuponu yani parayla satılan kuponlar yaparak, kuponun tuttuğunu, kuponu satın alan mağdurun parayı alabilmesi için yasal vergisini ödemesi gerektiği şeklinde olan dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirten yetkililer, mağdur kişinin vergi adı altında parayı yatırdıktan sona kupona isabet eden ücreti almak istediğinde dolandırıldığını anladığını kaydetti.

“Kredi bulurum” linki ve reklamı paylaşımıyla dolandırıcılık
Şüphelilerin bir diğer dolandırıcılık yönteminde ise kredi bulma vaadiyle mağdurları tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı. Yetkililer, burada dolandırıcıların internet üzerinden “kredi bulurum” linki ve reklamı paylaşarak mağdurların bu linki tıklamalarını sağladıkları, daha sonrasında iletişime geçtikleri mağdurları kredi ayarlarız vaadinde bulunarak bilgilerini aldıkları, ardından mağdurlardan krediniz onaylandı ancak masraf ve bloke kaldırma ücreti diye para isteyerek dolandırdıklarını ifade etti.

Yatırım ve kredi vaadiyle dolandırıcılık
Dolandırıcıların bir başka yönteminin ise yatırım ve kredi vaadiyle lisansı bulunmayan ya da dolandırıcılık amacıyla kurulmuş web sitesi veya kendini kurum gibi gösteren oluşumlara para aktarma şekli olduğu belirtildi. Bu yöntemle mağdurlara hızlı ve kolay yoldan yüksek kazanç vaat edilerek birikimlerini katlayacağı ve parasını istediğinde çekebileceği söylenerek tuzağa düşürüldüğü kaydedilerek, yüksek kazanç vaadiyle parasını bu sitelere aktaran yatırımcıların parasını çekmek istediğinde karşısında muhatap bulamayarak dolandırıldığı ifade edildi.

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