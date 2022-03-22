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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da minik öğrenciler su tasarrufuna dikkat çekmek için yürüdü

İHA

Konya'da minik öğrenciler su tasarrufuna dikkat çekmek için yürüdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, anaokulunda eğitim gören öğrenciler Dünya Su Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte göl kıyısındaki tarihi köprü üzerinde ellerinde taşıdıkları su tasarrufuna ilişkin afişlerle yürüyüş yapıp farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğrenciler, Beyşehir Gölü’nün kurumaması için de hep birlikte büyüklerine seslendi.
22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Beyşehir Gölü kıyısındaki tarihi Taşköprü üzerinde düzenlenen su tasarrufuna yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu tarafından Beyşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün himayelerinde gerçekleştirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Bu doğaya, bu göle ve suyun kullanma biçimine farkındalık koymak için böylesine güzel bir tören hazırlayan yetkililerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bu haklı sesine biz kayıtsız kalmayız, kalamayız. Dün bu şehrin gölünün mücadelesini verdik ve asıl olan onların söylediği, musluklardan akan suyun kıymetini bilelim. Diyorum ki, çocuklarımızın söylediği mesajı, biz büyükler musluklarımızı açarken, diş fırçalarken 1 litreyle de yapabiliriz. Halbuki musluk devamlı akarsa yarım litreyle çözebileceğimiz işi 5 litreyle yapmayalım. Havanın, suyun toprağın kıymetini bilelim. Demek istedikleri bu" ifadelerini kullandı.
Programda öğrenciler günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yaparken, ilçedeki diğer okulların su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla hazırladığı afiş çalışmaları ve Beyşehir Gölü’ne ait fotoğraflar sergilendi. Başkan Bayındır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal, okul müdürleri ve öğretmenler daha sonra açık havada açılan sergiyi gezdi. Minik öğrenciler ellerinde taşıdıkları su tasarrufunu konu alan afişlerle tarihi köprü üzerinde farkındalık yürüyüşü yaparken, “Beyşehir Gölü kurumasın” diyerek mesaj verdi.

"Cumhuriyet Anaokulunda Okul Öncesi Öğretmeni Rukiye Burçak, gerçekleştirdikleri etkinliğin eko okul projesinin dünya su günü kapsamında düzenlediği bir etkinlik olduğuna dikkati çekerken, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiklerini söyledi. Bunun sonucunda insanları bekleyen en büyük tehlikenin su kıtlığı olduğuna vurgu yapan Burçak, dünyada tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğinin altını çizerek, “Bizlerde Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü halkı olarak, gölümüzün korunması adına sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Son 60 yılda 70’e yakın göl kurumuştur. Bu göllerden biri de Beyşehir gölü olmasın. Öncelikle bilinçsiz tarımsal sulama, gıda kaybı ve israfı, evlerimizde suyun bilinçsiz tüketimi, gölümüzün hızla kurumasına sebep oluyor. Bu nedenle sadece kendimiz değil, gelecek nesiller ve diğer canlılar için tatlı su kaynaklarına ve gölümüze sahip çıkmalıyız. Bizler de 22 Mart Dünya su günü vesilesiyle Beyşehir merkezde ki tüm okulların katılımıyla su tasarrufu hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi köprüye afişlerimizi bıraktık. Atalarımızdan miras kalan Türkiye’nin incisi İç Anadolu’nun denizi, halkın geçim ve içme suyu kaynağı olan Beyşehir gölümüze sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına tüm halkımızı bilinçli olmaya davet ediyoruz. Umarım su tasarrufu hakkında güzel bir farkındalık oluşturabilmişizdir. Buradan vermek istediğimiz mesaj; suyumuza sahip çıkalım, su tasarrufu hakkında farkındalık oluşturalım. Mesajımız buydu. Beyşehir Gölü de ayrıca tabi ki Türkiye’nin bir incisi, en büyük tatlı su kaynağı, bu gölümüzü de de sahip çıkalım, kurutmayalım diye düşünüyoruz. Sergimizde su tasarrufunu anlatan afişler hazırlandı, atık materyaller de kullanıldı. Resimlendirmeler yapıldı. Öğretmenler ve öğrenciler işbirliği içerisinde hazırlanıldı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğimize Beyşehir Gölü’ne ait görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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