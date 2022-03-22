Selçuklu Belediyesi personeline sağlık semineri

Hizmet içi eğitim programı kapsamında Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi personeline “Bel, Boyun Ağrıları ve Fibromiyalji” konulu eğitim semineri verildi.

Selçuklu Belediyesi yıl içerisinde düzenlediği hizmet içi eğitim programları ile çalışanların kişisel gelişimine katkı sağlarken, sağlık alanında verilen eğitimlerle de çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline “Bel, Boyun Ağrıları ve Fibromiyalji” konulu eğitim gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşen programda Dr. Mehmet Portakal, belediye personeline hareketsiz yaşam ve masa başı çalışmanın oluşturduğu rahatsızlıklar ve tedavi yöntemleri konusunda önemli bilgiler verdi. Dr. Portakal yapılacak küçük egzersizlerle de kasların gevşetilerek bu rahatsızlardan korunabileceğini ifade etti.



“Kaslarımızı esneterek sağlığımızı koruyabiliriz”

Masa başında bilgisayar karşısında geçirilen uzun çalışma zamanlarının beraberinde bir takım rahatsızlıkları da getirebileceğini ifade eden Dr. Portakal, “İş ortamında devamlı aynı pozisyonda, aynı yere bakıyorsunuz. O kaslar vakit geçtikçe gerginleşmeye başlıyor, damarlar daralıyor. Kan az gidiyor ve kaslar sertleştikçe boyun fıtığına insan daha yatkın oluyor. Peki ne yaparsak önüne geçeriz. Boynumuz esnetmemiz gerekiyor. Boynumuzun 6 yönde hareketleri vardır. Onları arada yaparsak esnekliği sağlamış oluruz. Boyun fıtığına karşı bir önlem almış oluruz” dedi.

Sağlıklı bir çalışma ortamı ile ilgili önerilerde bulunan Portakal, “Masamızın üzerinin sade olması, çalışmamız gereken materyallerimizin ulaşabileceğimiz uzaklıklarda olması ve döner koltuk olması önemli. Dizimizi çok katlamadan yüksekliği koltuğumuzun ayarını ayarlayarak normal şekilde, yerle temasını sağlayacak şekilde koltuğumuzun yüksekliğini de ayarlarsak bel ve boyun ağrılarından korunmamıza yardımcı olacaktır. Yine ofisimizde, evimizde içebileceğimiz bel ve boyun ağrılarına iyi gelen, kasların güçlenmesine, ödemin azalmasına sebep olan bitki çayları var. Ödemi önemsiyoruz. Çünkü masa başında oturarak çalışanlarda dolaşım bozuklukları çok sık meydana geliyor, bacaklarda şişlikler artıyor. O yüzden arada kalkıp çay, su bahanesi ile bir hareket etmek. Parmak ucu ve topuk yürüyüşü ile en az bir 10’ar adım yürümeniz oradaki dolaşımı rahatlatacaktır” şeklinde konuştu.

Dr. Portakal, vücut enerjisini artırmak ve gün içinde bu enerjiyi kaybetmemek adına beslenmeye, egzersiz yapmaya ve kaliteli uykunun önemine vurgu yaptı.

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