Başkan Akkaya down sendromlu bireyleri ağırladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle ilçe genelindeki down sendromlu bireyleri, ailelerini ve eğitmenlerini ağırladı.

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan buluşmada Başkan Akkaya’ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de eşlik etti. Başkan Akkaya, down sendromlu bireylere kendi deyimiyle ‘tebessümlü yüzler’ olarak nitelendirdiğini belirterek, “Tebessümlü yüzlerimizin günü kutlu olsun. Allah sağlık afiyetle bu tebessümleri yüzlerinden eksik etmesin inşallah” dedi.

+1 değerin farkında olduklarını ve down sendromluların sosyal hayata adapte olmaları için Akşehir Belediyesi olarak down kafe açacaklarının müjdesini veren Başkan Akkaya, “Bu down kafe inşallah arastamızda yakında faaliyete geçecek. Pandemi öncesi bu işe başladık, bir yer hazırladık ama pandemi başlayınca tabi ki bu iş biraz ötelendi. Şimdi inşallah bu işi hızlandırarak bu kafeyi bir an önce faaliyete geçirmeye çalışacağız. Kamu kurumlarımızdan da buraya gelip yeme içme gibi konularda destek olmaları için görüşmeler yapacağız. İnşallah bu kafemizde çalışabilir nitelikte olan tebessümlü yüzler çalışacak, hizmet verecek, para kazanacak. Böyle hep birlikte orayı ayakta tutacağız” diye konuştu.

Down sendromlu bireylerin aileleri, eğitmenleri de hiçbir zaman kendilerini unutmadığı ve her konuda destek verdiği için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür etti. Tebessümlü Yüzler buluşmasına; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği ve Spor Kulübü (AKŞENDER) Başkanı Abdülkadir Susam, Nasrettin Hoca Özel Eğitim Uygulama Merkezi yetkileri, Özel Sevgi ve Özel Umut Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ve eğitmenleri, Down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı.

