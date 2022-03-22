Akşehir Belediyesi dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, dijitalleşme çalışmaları kapsamında bir ilke daha imza atarak Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemine geçen belediye oldu.

Sistemin tanıtılması ve nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda yapılan ve Akşehir’deki tüm mimar ve mühendislerin davet edildiği toplantıda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemi ve Eİmar sistemimizi tanıtmak için sizlerle buluştuk. Aynı zamanda 18 uygulamaları ile ilgilide bilgi vereceğiz. Bu yaptığımız çalışmalarla Akşehir’imizin insanına daha rahat, huzurlu konut üretimi noktasında hep beraber çalışalım istiyoruz” dedi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından Akşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli Emin Çoban tarafından Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemi ile bilgi verildi. Sistemin yazılımcısı Selçuk Özdemir’de uygulamalı olarak sisteme nasıl kayıt olunacağını, projelerin sisteme nasıl yükleneceği hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Konya ili genelindeki merkezdekiler hariç ilçe belediyeleri arasında ilk olarak Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve 1 Nisan’dan itibaren faaliyete geçecek sistem ile mimarlar ve müteahhitler projelerini elden değil, dijital ortamda sisteme yükleyerek proje ile ilgili aşamaları ve durumu an ve an takip edebilecekler. Sistemin hem zaman açısından hem de proje ile ilgili aşamaların takibi açısından önemli olduğu belirtildi. Toplantıda Akşehir genelindeki imar durumlarını ve yapı durumunu gösteren Eİmar sayfasının da son aşamaya getirildiği ve bunun nasıl kullanacağı hakkında da bilgiler verildi. Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Kadir Ceran ve Emrah Yaşar da, 18. Madde uygulaması yapılmış ve yapılacak alanlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Tunçez, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, Akşehir Mimarlar Odası Başkanı Abdurrahman Parlak, Akşehir Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Somuncu, Akşehir Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Pancaroğlu, Akşehir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Burcu Özcan, Akşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli, mimarlar, müteahhitler katıldı.

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