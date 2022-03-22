Karabük Üniversitesi Rektörü Polat’ın acı günü

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın vefat eden babası Safa Polat, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.



Rektör Polat’ın babası Safa Polat için bugün Selçuklu Yazır Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Polat, yakınları, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, üniversite mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Safa Polat’ın cenazesi omuzlarda taşınarak Yazır Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.

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