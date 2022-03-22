Otomobille polisten kaçarken, ağaca çarpıp yaralandı

Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan N.Y. (17), otomobille kaçarken ağaca çarptığı kazada yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Alaylar 1 Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine N.Y. yönetimindeki 18 AT 367 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, hızını artıran N.Y., direksiyon kontrolünü kaybedince otomobille yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan N.Y.´nin yaşının 18'den küçük olduğu için ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. N.Y., ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN Ali SAYLAM
2022-03-22 18:35:22
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