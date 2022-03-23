Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)



SİLAHLA TEHDİT EDİLEN DOKTOR, YARALININ DURAN KALBİNİ ÇALIŞTIRMIŞ

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan çatışmada şüphelilerden Nurettin Turhan'ın, acil servis doktoru Furkan Berktaş'a "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek silahla tehdit etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Nurettin Turhan'ın, silahlı kavgada yaralanan babası Kerim Turhan'ı araçla Kadınhanı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdikten sonra acil servise girip, önce babasını vurduğunu iddia ettiği sedyede yatan yaralılardan Şakir Öcal'ın başına 2 el ateş ettiği öğrenildi. Ardından da acil servis doktoru Furkan Berktaş'ın başına tabancayı doğrulttuğu ortaya çıktı. Bu sırada 1,5 yıllık doktorun eliyle müdahale edip, tabancayı yere doğru indirmek istediği, ateş alan silahtan çıkan merminin Berktaş'ın dizini sıyırıp geçtiği bunun üzerine de yakındaki odaya girip saklanmak istediği öğrenildi. Bu sırada peşinden gelen Turhan'ın, kapıyı teklemeyle açıp içeri girdiği, tabancayı yine Berktaş'a doğrultarak "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diye tehdit edip, odadan çıkardığı belirtildi. Bu sırada araçta bulunan Turhan'ın babası Kerim Turhan'ın acil servise alındığı, Berktaş'ın da Turhan'ı entübe edip, duran kalbini çalıştırdığı, hayati tehlikesi bulunduğu için Konya'ya sevk edilmek üzere ambulansa taşıdığı ortaya çıktı. Bu sırada Nurettin Turhan da polis tarafından gözaltına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kerim Turhan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kerim Turhan ve Musa Akdoğan'ın cenazeleri Kadınhanı'nda, Şakir Öcal'ın cenazesi de Konya kent merkezinde toprağa verildi.

DOKTOR MİLLETVEKİLİNDEN TEBRİK

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili doktor Leyla Şahin Usta da Twitter'daki hesabından Dr. Furkan Berktaş'ı tebrik ederek, ''O şartlarda kendisine silah çeken katilin babasını entübe ederek ambulansa bindirip görevini yapan Dr. Furkan kardeşimizi hekimlik sanatına yakışır tavrı için tebrik ederim'' diye mesaj yayımladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya

2022-03-23 20:33:16



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