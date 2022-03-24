Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M.D., hastane bahçesinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan F.K.'yi bacağından bıçakladı. M.D., polis tarafından yakalanırken, F.K. ise acil serviste tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Seydişehir Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. M.D., aralarında daha önceden husumet bulunan F.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D., yanında bulunan bıçakla F.K.'yi bacağından bıçakladı. M.D., olay yerinden kaçmak isterken, hastane içinde bulunan polisler tarafından yakalandı. Yaralı F.K. ise görevliler tarafından acil servise götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN

2022-03-24 17:33:32



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