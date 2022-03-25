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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da UPUES 2022 başladı

İHA

Konya'da UPUES 2022 başladı

Konya Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi iş birliğinde; Konya Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle "2. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu” (UPUES 2022) başladı.
Türkiye’de ve uluslararası eğitim platformlarında yapılan örnek projelerin ve öğretim uygulamalarının bilimsel sonuçlarının eğitim camiası ile paylaşılması, yaygınlaştırılması, öğretmenlerin ve akademisyenlerin proje hazırlama ve uygulama deneyimlerini paydaşlara aktarmalarının amaçladığı sempozyum, 2427 Mart 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde düzenlenecek. UPUES 2022 açılış programına; Vali Vahdettin Özkan, Nevşehir Vali Yardımcısı Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Necmettin Erbakan Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Turan Göre, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.
Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya açısından çok kıymetli bir gün olduğunu belirterek, “Eğitime, marifete bir kompozisyon verilerek bilimsel olarak sunulması eğitim hizmetinin iyileştirilmesinin yanında eğitimin öncü aktörleri olan öğretmenlerimizin bu hizmeti daha iyi bir şekilde ifa edebilmeleri açısından sundukları katkı için öncelikle Necmettin Erbakan Üniversitemizin Rektörüne, Eğitim Fakültesi Dekanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın milli düzeydeki eğitim stratejilerinin altını doldurarak Konyalı hemşehrilerimizin teveccühüne mazhar olmuş belediyelerin de bu anlamda yüksek derecede katkı sunduğunu da ifade etmek istiyorum. Meslek kuruluşları, STK’lar, belediyeler, kamu kuruluşları ve üniversitelerimizin rehberliğinde bu eğitim, kamu hizmetimizin hem fiziki altyapının iyileştirilmesi hem yaygınlaştırılması hem de kalitenin artırılarak kurumsal kapasitenin genişletilmesi yönünde yüksek derecede bir iletişim ve dayanışma vardır. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu eğitime yönelik stratejik hedeflerin altını dolduracak iş merdivenlerinin oluşturulması ve bu akışın seri bir şekilde sağlanması yönünde yaygın bir çalışma mevcuttur. İlim, marifet bünyesi açısından çok önemli olan bu sempozyumun olmazsa olmazı şüphesiz projeci yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşımın temelini oluşturan ‘Sorun nedir?’, ‘İnsana, şehrimize, ülkemize ait ve genel olarak hangi sektörde olursa olsun her alanla alakalı yapılması gereken nedir?’in belirlenmesi, sorunun çözümlenmesine matuf vizyon ve hedefin belirlenmiş olması önemlidir. Ancak bu şekilde bilimsel analizler sonucu elde edilen çıktılar, eğitim kamu hizmetine girdi olarak kullanılabilecektir” dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi doğrultusunda istihdam ve eğitim arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, bireylerin eğitim ve öğretim gereksinimlerinin hayat boyu öğrenme olanakları ile desteklenmesinin amaçlandığını kaydederek, “Bu durum okulun yaşamla ilişkili fonksiyonlarını çok daha önemli hale getirmektedir. Okulun yaşamla ilişkili olmasının en kolay ve etkili yolu projelerdir. Projeler, hayal gücünün harekete geçmesidir. Projeler, yaşam sorunlarıyla yüzleşme ve çözüm aramadır. Projeler, geleceği tasarlama ve daha nitelikli bir yaşam kalitesi kurma çabasıdır. Uygulanan ve paylaşılan her proje üretime dönük veri bankamızda yerini alacak ve bir gün, ülke çapında ulusal ve uluslararası sonuçları olan değişim ve gelişimler başlatacaktır. Ortaya konulan iyi örnekler ile tecrübe paylaşımı ve işbirliği süreçleri aktif hale gelecek, ortak politika ve uygulamalar yolu ile bütünlüğümüze hizmet edecektir. Bu yıl ikincisi yapılacak olan UPUES tüm bu projelerin hayat bulması, yaygınlaşması, sürdürülebilirlikler ve sonuçlarının bilimsel platformlarda tartışılması açısından büyük önem taşımaktadır. 2 bin civarında katılımcı, 2 bin yazar ve 300’den fazla bildiri ile büyük bir organizasyona dönüşen UPUES’in hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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