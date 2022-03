Akşehir Erasmus Projesi kapsamında Türkiye’ye gelen öğretmenleri ağırladı

Konya Meram Şehit Kubilay Anaokulunun ortağı olduğu KA229 Erasmus+ Love School, Decrease Asense, E Successful Activities to Like School More projesi kapsamında Romanya, Makedonya, Fransa, Karayip Adaları ve Slovenya’dan Konya’ya gelen öğretmenler, gezileri kapsamında Akşehir ilçesini de ziyaret etti.

Konya Meram Şehit Kubilay Anaokulu Müdürü Gülnur Uslu önderliğinde Akşehir’e gelen heyet; Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yunak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Akşehir Müze Müdürü Sevcan Çavdar, Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Soykan Uysal tarafından karşılandı. Akşehir gezisine ilk olarak Nasreddin Hoca Türbesi ziyareti ile başlayan kafileye Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Soykan Uysal tarafından İngilizce olarak gezdikleri yerler hakkında bilgiler verildi.

Gülmece Parkı ve tarihi arasta çarşısını gezen heyete arasta çarşısındaki helvacılar tarafından helva ikramı yapıldı. Helvanın tadını çok beğenen yabancı öğretmenler helva alışverişi de yaptı. Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi ile Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni ziyaret eden grup, tarihi evlerin bulunduğu sokaklardan geçerek Nasreddin Hoca Evi’ne geldi. Nasreddin Hoca Evi’nde kafile ile buluşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yabancı ülkelerden gelen değerli öğretmenleri Akşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek Akşehir’in tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verdi. Başkan Akkaya’nın konuşması Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Soykan Uysal tarafından tercüme edilerek katılımcılara aktarıldı. Akşehir’in büyük bir turizm potansiyeli olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, bu potansiyeli daha da artırabilmek adına bir çok proje ve restorasyon çalışmaları yaptıklarına vurgu yaparak Akşehir’in turizmde hak ettiği yere mutlaka kavuşacağını söyledi. Nasreddin Hoca Evi’nin ardından tarihi kiliseye geçen kafile, kilisenin restorasyonuna hayran kalırken yine restorasyonu tamamlanan yukarı hamamda da bol bol fotoğraf çekti. Erasmus Projesi öğretmenleri, Akşehir gezisi kapsamında son olarak Taş Eserler Müzesini ziyaret etti.



Sıra Yarenlerinden özel gösteri

Erasmus Projesi kapsamında Akşehir ziyareti yapan yabancı ülkelerden gelen öğretmenler için Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri de özel bir gösteri sundu. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki gösteride Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Soykan Uysal tarafından kafileye İngilizce olarak yarenlik geleneği ve yaren oyunları hakkında bilgiler verildi. Yarenlerle birlikte oyunlar oynayan öğretmenler, sıra yarenlerinin oyunları ile de kahkahaya boğuldu. Akşehir’i çok beğendiklerini belirten kafile program sonunda Sıra Yarenleri ile hatıra fotoğrafı çektirip Akşehir’den ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.