Akşehir Belediyesinden hasta sokak köpeğine tedavi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Belediyesinden hasta sokak köpeğine tedavi

İHA

Akşehir Belediyesinden hasta sokak köpeğine tedavi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını besleme ve tedavi etme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında belediye ihbar hattına gelen talep doğrultusunda hasta bir sokak köpeği belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Akşehir Belediyesi geçici sahipsiz hayvan bakım merkezine getirildi. Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Alican Büyükbaş tarafından tedavine başlanılan hasta köpeğin tedavisi sürerken sahipsiz sokak hayvanlarının her zaman yanında olmaya çalışan Akşehir Belediyesi, bu türde hasta sahipsiz sokak hayvanlarının tüm tedavisini üstlenmeye de devam ediyor.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Trafik kazası veya diğer sebeplerle yaralanmış sokak hayvanları içinde belediye ekiplerimize haber verildiğinde ekiplerimiz seferber olarak hemen müdahale etmektedirler. Tedavisi Akşehir de yapılamayan, sahipsiz sokak hayvanları içinde Konya Büyük Şehir Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Merkezi’ne Akşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından bu hayvanlar sevk edilmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir Erasmus Projesi kapsamında Türkiye’ye gelen öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER Akşehir Erasmus Projesi kapsamında Türkiye’ye gelen ...
'Koronavirüsün ardından ruhsal pandemi başladı'
YEREL HABERLER 'Koronavirüsün ardından ruhsal pandemi başladı'
Konya'da UPUES 2022 başladı
YEREL HABERLER Konya'da UPUES 2022 başladı
Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi Sınavda başarısız olan adaylara benzemek için joker adaylar, kuaföre giderek ek ücret çıkartmışlar
YEREL HABERLER Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan ...
Kulu’da hafızlığı muhafaza kursu sonuçlandı
YEREL HABERLER Kulu’da hafızlığı muhafaza kursu sonuçlandı
Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı
YEREL HABERLER Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı
Büyükşen çifti cinayetinde 7 gözaltı daha
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde 7 gözaltı daha
Selçuklu Belediyesi personelinden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi personelinden kan bağışına destek
Konya Valisi Özkan: “Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan: “Her zaman sağlık ...
Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Meram’ın çocukları Ramazan coşkusunu bu yıl da ‘iftariyelik’ ile yaşayacak
YEREL HABERLER Meram’ın çocukları Ramazan coşkusunu bu yıl da ...
Selçuk Üniversitesi, Tuz Gölü’nde 5 bitki türünü araştıracak
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, Tuz Gölü’nde 5 bitki türünü ...
Selçuk Üniversitesine 3 ödül
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesine 3 ödül
Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” devam ediyor
YEREL HABERLER Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi ...
'Yer altı suları yoğun bakım ünitesindeki hasta gibi´
YEREL HABERLER 'Yer altı suları yoğun bakım ünitesindeki hasta gibi´
Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor
YEREL HABERLER Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin ...
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya’da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara ...
Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Konya’da silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı
YEREL HABERLER Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.