Konya merkezli FETÖ’nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü soruşturması çerçevesinde Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda TSK içerisindeki askeri mahrem ve rehberlik yapılanmada faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.