Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması yönelik soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 9 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 9'u, gözaltına alınırken, 3'ünün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2022-03-25 14:06:59



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