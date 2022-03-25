Konya Büyükşehir ilçelerdeki çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Tiyatroya Yolculuk” projesi çerçevesinde merkez dışındaki 28 ilçeden tiyatro izleme imkanı olmayan ilkokul öğrencilerini şehir merkezine getirerek tiyatroyla buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ilkokul öğrencilerini tiyatroyla ve bilimle buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehir Tiyatro’nun merkez dışındaki 28 ilçedeki tiyatro izleme imkanı olmayan ilkokul öğrencilerini “Tiyatroya Yolculuk” projesi çerçevesinde tiyatroyla buluşturduğunu dile getirdi. Proje çerçevesinde Şehir Tiyatrosu’nun minik öğrencileri misafir ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Şehir Tiyatromuz ‘Küçük Kara Balık’ ve ‘Pati Kardeşliği’ oyunlarını bu kez ilçelerdeki çocuklarımız için sahneliyor. Proje ile öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyoruz. Keyifle oyunları izleyen öğrencilerimiz daha sonra Konya Bilim Merkezi gezisine katılarak bilimle de tanışmış oluyor. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın ufku açık bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

İlk kez tiyatroyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler ise, tiyatro ve Bilim Merkezi etkinliklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti. Şu ana kadar 5 ilçeden öğrenciler Konya’ya getirilerek etkinliklere katılırken belirlenen program dahilinde kalan 23 ilçedeki öğrenciler de tiyatro ve bilim merkezi etkinliklerine katılmaya devam edecek.

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