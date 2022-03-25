Sürücü adayı gibi sınavlara giren ve kopya sağlayan 35 kişiye gözaltı (2)



12 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, ehliyet sınavlarında başarısız olan sürücü adayları yerine imaj değiştirip, adaya benzeyerek sınava giren, bazı adayların da sesli ve görüntülü olarak kopya çekmesini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si 'Resmi belgede sahtecilik', 'Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarından sevk edildikleri Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 12'si adli kontrol kararıyla, 11'i de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-03-25 21:25:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.