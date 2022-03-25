A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi

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Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz´e 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı için Konya´ya geldi.

Portekiz mağlubiyetiyle Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı kafilesi 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda İtalya ile oynanacak hazırlık maçı için Konya´ya geldi. Havalimanından otobüsle çıkan milliler, kamp yapacakları otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Millilerin otele girişi

Detaylar(KJ:Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-03-25 22:36:27



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