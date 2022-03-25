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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

İHA

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor’da 100. yıl gala gecesi düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor’un zirve yarışında 2. sırada yer almasının göğüslerini kabarttığını belirtti. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, Konyaspor’un herkesin gıpta ettiği, alkışladığı bir takım haline geldiğini ifade ederek, Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya’ya dinletmeyi arzu ettiklerini söyledi.
Konyaspor Kulübü’nde 100. yıl etkinlikleri başladı. Kulüp, bu çerçevede gala gecesi gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen gala gecesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim, camianın önde gelen isimleri, delegeler, teknik ekip ve futbolcular katıldı.
Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor’un bundan tam 100 yıl önce, genç bir beden eğitimi öğretmeninin fikriyle filizlenen bir spor hareketi olarak doğduğunu belirterek, “Aradan geçen yıllar içerisinde Konya Gençlerbirliği, Konya İdman Yurdu ve Konyaspor birleşerek tek bir yumruk haline geldi. Yeşil beyaz renkler, çift başlı kartal arması altında buluştu. Bugün milyonlarca insanın bağlandığı, yeşilbeyaz bir tutkuya dönüştü. Konyasporumuz bir asır boyunca birçok başarılara imza attı. Konya’mızı gururlandırdı. Taraftarımızın da dediği gibi, Anadolu’nun hükümdarı Konyaspor; ‘Bir milletin sporda gösterdiği azim onun istikbalini yükseltir’ anlayışına hep sıkı sıkıya bağlı kaldı. Ben Konya’mızın; bundan sonra da ülkemizin sportif başarılarına büyük katkılar sağlayacağına, her Konyalı gibi yürekten inanıyorum, sizlere güveniyorum” dedi.

Bakan Kurum: "Konyaspor’umuzun zirve yarışında 2. sırada yer alması göğsümüzü kabartıyor"
Konyaspor’un kuruluşunun 100 yıl öncesine dayansa da köklerinin kadim medeniyete kadar uzandığını, kaydeden Bakan Murat Kurum, “Konyaspor’umuz, Konya’mızın ortak paydasıdır, ortak değeridir. Konyaspor’umuz, fair play, adil oyun, saygılı futbol dendiğinde akla gelen ilk takımdır. Artık Türkiye Süper Ligi’nde; göğsünde çift başlı kartalı gururla taşıyan, başarıda istikrarı yakalayan, her sezon liderliğe oynayan bir Konyaspor vardır ve herkes bunu kabul etmiştir. Hayali olmayanların kanatları da olmaz. Hamdolsun Konyaspor’umuzun, Anadolu kartallarımızın hayali de rüyası da kanatları da vardır. Biz, takımımız bu yıl Süper Lig’de zirveyi zorlayacak, ilk 5’te yer alacak derken; Konyaspor’umuzun zirve yarışında 2. sırada yer alması gittiğimiz her yerde göğsümüzü kabartıyor. Bir Anadolu kulübü olarak Türkiye Kupasını kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Konyaspor’umuz, inşallah bu yıl da ülkemize Şampiyonlar Liginde yer almanın sevincini yaşatacaktır. Biz buna inanıyoruz. Çünkü bizim her koşulda, şartlar ne olursa olsun iyi günde kötü günde yeşilbeyazlı Konyaspor’umuzun yanında dimdik duran başkanımız Fatih Özgökçen var, yönetimimiz var, Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve teknik heyetimiz var. Konyaspor’umuzun başarısı için her müsabakada, yağmurda çamurda, karda, boranda takımımıza tam destek veren muhteşem bir taraftarımız var, muhteşem bir takımımız var, futbolcu kardeşlerimiz var. Sizlere baktığımda şunu görüyorum; geleceğin şampiyon Konyaspor’u geliyor ve bunu da hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konyaspor’un başarısını tebrik ederek, “Futbolcu kardeşlerimizin, teknik ekibin yüksek derecedeki fedakarlığıyla beraber şehrin bu dayanışmasıyla birleşmesi başarıyı getiriyor. Ben bu başarının daim olmasını temenni ediyorum. Bu 100 yılın, başarıların inşallah nice yıllara, nice asırlara sağlıkla, sıhhatle artarak devamını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Altay: "Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ederim"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, bundan 100 yıl önce Süreyya Rıfat Ege öncülüğünde Konya Erkek Lisesinde temelleri atılan Konyaspor’un, o tarihten bugüne elde ettiği başarılarla Konya’nın gururu, Türkiye’nin seçkin kulüplerinden biri olduğunu ifade ederek, “Tarihindeki onlarca başarıya ilave olarak, daha önce Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nı şehrimize armağan eden Konyaspor’umuz, halihazırda tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor. Bu başarıda büyük emeği olan Fatih Özgökçen’e, yönetim kuruluna, futbolcularımıza ve tüm kulüp camiasına teşekkür ederim. Ben, bizim takımın bu başarılarını çok daha iyi bir seviyede sürdüreceğine ve önümüzdeki sezonda Avrupa sahalarında da Konya’mızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Fatih Özgökçen: "Konyaspor Kulübü 100. yılına yakışır bir şekilde de başarılar elde edecektir"
Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, 100 yıllık çınar Konyaspor’a yakışan birlik ve beraberliğin bu salonda gerçekleşmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini anlatarak, “Tüm yönetim kurulu olarak bu tür birliktelikleri çok önemsiyoruz. Başarı için en önemli anahtarlardan birinin de birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek olduğunu da her zaman dile getiriyoruz. Konyaspor kulübü inşallah sportif faaliyetlerinde de 100. yılına yakışır bir şekilde de başarılar elde edecektir. Tabii ki futbol takımımız 31. hafta itibari ile tarihin en başarılı sezonunu yaşıyor. Herkesin gıpta ettiği, alkışladığı bir takım haline geldi. İnşallah kalan maçlarımızda da o mücadele azmimizi gösterdiğimiz takdirde hedefimize de ulaşıp Konya’da, stadımızda Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya’ya dinletmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Konyaspor’un 100. yıl marşının tanıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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