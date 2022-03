Konyaspor'un 100'üncü yılı için gala gecesi düzenlendi

New York'ta sarı taksiler için Uber kararı



Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor´un 100´üncü yıl kutlamalarının galası bir otelde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor´un 100´üncü yıl kutlamalarının galasına katıldı. Bakan Kurum, "Bir Anadolu kulübü olarak Türkiye Kupası'nı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi´nde temsil eden Konyasporumuz, inşallah bu yıl da ülkemize Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın sevincini yaşatacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu salondaki herkes inanıyor, Konya inanıyor, Anadolu inanıyor" dedi.

İttifak Holding Konyaspor´un 100´üncü yıl kutlamalarının galası bir otelde gerçekleştirildi. Galaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte kulüpte forma giyen yeni ve eski futbolcuların yanı sıra birçok davetli katıldı. Galada konuşan İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, "Futbol takımımız 31´inci hafta itibariyle tarihin en başarılı sezonunu yaşayan, herkesin gıpta ettiği, alkışladığı bir takım haline geldi. İnşallah takım olarak mücadele azmimizi gösterdiğimiz takdirde hedefimize ulaşıp Konya'da stadımızda Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya'ya dinletme arzu ve gayretinde olacağız" diye konuştu.

BAKAN KURUM: KONYASPOR GİTTİĞİMİZ HER YERDE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR´

Kutlama galasında bir konuşma yapan Bakan Murat Kurum, "Biz, takımımız bu yıl Süper Lig´de zirveyi zorlayacak, ilk 5´te yer alacak derken; Konyasporumuzun zirve yarışında 2'nci sırada yer alması gittiğimiz her yerde göğsümüzü kabartıyor. Bir Anadolu kulübü olarak Türkiye Kupası'nı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi´nde temsil eden Konyasporumuz, inşallah bu yıl da ülkemize Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın sevincini yaşatacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu salondaki herkes inanıyor, Konya inanıyor, Anadolu inanıyor. Konyasporumuz, Fair-Play, adil oyun, saygılı futbol dendiğinde akla gelen ilk takımdır. Artık Türkiye Süper Ligi´nde; göğsünde çift başlı kartalı gururla taşıyan, başarıda istikrarı yakalayan, her sezon liderliğe oynayan bir Konyaspor vardır ve herkes bunu kabul etmiştir. `Hayali olmayanların kanatları da olmaz'. Hamdolsun Konyasporumuzun, Anadolu kartallarımızın hayali de rüyası da kanatları da vardır" şeklinde konuştu.

Galada daha sonra İttifak Holding Konyaspor´un 100´üncü yıl marşları çalındı.

