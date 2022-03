Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değil

Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın. İnanın şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz ama evelallah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor, çocuklarımızı, yavrularımızı bekliyor" dedi.

İlbank Konya Bölge Müdürlüğü hizmet binası temel atma ve toplu törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası ve Konya Büyükşehir Belediyesine ait yatırım bedeli 154 milyon lira olan 14 hizmetin toplu açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum konuşmasında, "Nice gadre uğramış bu cennet vatanı 20 yılda, cumhuriyet tarihinde yapılanların 10 katı esere kavuşturabilme başarısını gösterebilmemizin gerisinde işte bu aşk, bu sevda vardır. Varsın birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını, kendi kişisel kariyerlerinin bir basamağı olarak görsünler. Kurdukları ittifaklarla, bir masanın etrafına ve altına topladıkları ihtiras sahipleriyle yol yürüsünler. Bu milletin tek derdine bile deva sunmamaya, geleceğine tek bir olumlu mesaj vermemeye, milletin saadetine dair tek bir umut sunmamaya, iyiliğe, güzelliğe ve hayra dair bir cümle kurmamaya; milletin canıyla kurduğu cumhuriyetimize ve halka dair tek bir projeleri, yatırımları, hayalleri olmayanlara aldırmayın. Herkes işini yapacak, kimisi hayra, kimisi şerre fren olacak. Kimisi hayrı artıracak, kimisi şerri azdıracak. Biz yatırımlarımızı yapmaya, her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü hakiki sevdanın gereği budur" dedi.

`TÜM SIKINTILARIMIZI UNUTTURACAK MUHTEŞEM BİR İSTİKBAL BİZİ BEKLİYOR´

Bakan Murat Kurum törendeki konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milletin sesini susturmaya çalışan vesayet odaklarına, caddeleri, sokakları ateşe verenlere, kanlarımızla aldığımız bu vatana diş bileyen teröristlere, sınırlarımıza dayanan hainlere, milletin silahını millete çeviren darbecilere meydan okuduk. Bunu yaparken de rabbimize dayandık, milletimizin duasına güvendik. Bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide de yürütüyoruz. Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek, ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız, bu mücadeleden de milletimizle birlikte çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; `bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın´ Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın. İnanın, şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, ama evelallah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor, çocuklarımızı, yavrularımızı bekliyor"

`GÜÇLÜ TÜRKİYE HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU BİTİRECEK´

Ekonomiye de değinen Bakan Kurum, "Güçlü Türkiye; nasıl salgının, terörün, vesayetin üstesinden geldiyse küresel bir krizden kaynaklanan bu hayat pahalılığı sorununu bitirecektir. Bizim devletimiz artık, ne içeriden ne dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke değil. Evelallah tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Milletimizin bağımsızlığını ve geleceğini her şeyden mukaddes görüyoruz. Bunun için de canımızı dişimize takıyoruz, 81 ilimizi baştanbaşa yatırımla, üretimle, yeni istihdam alanlarıyla dolduruyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin gücünü, bölgemizde ve dünyada herkes gördü, görüyor, daha da görecek. Türkiye vakti gelmiş bir fikirdir, bu fikrin karşısında Allah´ın izniyle, bundan böyle kimse duramaz. Hem yerelde hem küreselde güneş gibi yükselen Türkiye´ye mani olamaz" diye konuştu.(DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ

2022-03-26 13:56:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.