Konya’da yasa dışı üretildiği iddia edilen 39 av tüfeği ele geçirildi

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta ve imalathanede yaptığı aramada yasa dışı kaçak olarak üretildiği iddia edilen 39 av tüfeği ile silah parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi’nde yasa dışı olarak silah imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyette, A.T’ye ait araç içerisinde 37 adet yasa dışı üretim yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Aynı kişiye ait imalathanede yapılan aramada da 2 yasa dışı yivsiz av tüfeğinin yanı sıra, 41 adet av tüfeği gövde parçası ele geçirildi. Ele geçirilen 39 av tüfeği ile gövde parçalarına jandarma ekiplerince el konulurken, hakkında işlem başlatılan A.T’nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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