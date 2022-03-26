A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya’da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Mili Futbol Takımı, özel maçta salı günü İtalya ile Konya Büyükşehir Stadı’nda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde başladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder tedbir amaçlı yer almadı. Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan ve kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan ise takımla beraber çalışmalara katıldı.

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