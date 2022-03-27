Kayıp olarak aranıyordu, göl kenarında ölü bulundu



Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR, (Konya) (DHA)KONYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan İlyas Atan (41), Beyşehir Gölü kenarında ölü bulundu. Cansız bedeninin yanında siyanür olduğu üzerinde durulan madde bulunan, vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Atan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oturan ve bir tüfek fabrikasında çalışan İlyas Atan, dün akşam eve dönmeyince ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusu yaptı. Bugün saat 06.00 sıralarında da çevredekiler, Beyşehir Gölü'nün, Güldibi mevkinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri yerde yatan ve öldüğü belirlenen kişinin, ailesi tarafından kayıp olarak aranan İlyas Atan olduğunu belirledi. Cansız bedeninin yanında siyanür olduğu üzerinde durulan kimyasal madde bulunan ve vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Atan'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed SIDAL

2022-03-27 15:00:52



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