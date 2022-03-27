Türk Yıldızları pilotları gençlerle bir araya geldi

Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızlarının pilotları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Konya’da gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle buluştu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği 2627 Mart tarihlerinde Konya’da gerçekleştirildi. Her yaştan ilgi gören etkinlikler çerçevesinde Türk Yıldızları ekibi de vatandaşlarla söyleşide bir araya geldi. Söyleşiye Türk Yıldızları Filo Komutanı Albay Ümit Hürüz, Tim Lideri Binbaşı Mehmet Kemal Koyuncuoğlu ile Binbaşı Kürşat Kömür, Binbaşı Mehmet Balta, Binbaşı Hasan Kocabaş, Yüzbaşı Gökhan Esen, Astsubay Kıdemli Başçavuş Metin Gültekin ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Celal Erdemir katıldı. Tecrübeli pilotlar, hazırlanan sunum ve video kliplerle yaptıkları çalışmaları anlatırken, kullanılan uçaklar, yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen gösteriler gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.



Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’ndan çıktıktan sonra söyleşiye gelen Ravzanur Okur, “Ben küçüklükten beri Türk Yıldızlarının hayranıyım. Onları her zaman izleyip gururlanıyorum. Burada da tekrar onların yanında olup, dinleyip gururlanmak istedim. Ben de pilot olmak istiyorum ve onların söyledikleriyle birlikte kendime iyi bir yol çizmek istiyorum. Bugün katıldığım Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’ndan da çıkıp buraya geldim. Çünkü hayallerimi tekrar görüp daha iyi odaklanmak istedim” dedi.



Öğrencileriyle beraber söyleşiye geldiklerini söyleyen Faruk Göksu da, “Hep gökyüzünde gördüğümüz Türk Yıldızlarını yerde ilk defa görme imkanı oldu. Bundan dolayı da hem tanışmış olduk. Kendilerinden yer ile hava arasındaki iletişimin nasıl sağlandığı, ne gibi organizasyonların yapıldığı hakkında bilgi almış olduk ve mutlu olduk” diye konuştu.

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