Yarım asrı aşkındır imece usulü yufka yapıyorlar

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda yiyecekleri yufkayı yarım asırdır imece usulü hazırlıyor.

Taraşçı Mahallesinde gelenekselleşen yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yaparak ateşi yakıyor. Her gün bir evde ya da bahçede bir araya gelen kadınlar, hummalı bir şekilde imece usulü ile tek tek elleriyle açtıkları hamurları saç üzerinde odun ateşinde ekmekleri pişiriyor.

Ev hanımı 61 yaşındaki Emine Uyanık, mahallede Ramazan öncesinde tüm kadınların toplanarak hazırlıkları el birliğiyle yaptıklarını söyledi. Ramazan hazırlıklarını 50 yılı aşkındır imece usulü yaptıklarını anlatan Uyanık, "Ben yufka ekmeğini pişirmesini 6 yaşında annemden öğrendim. 6 yaşından buyana yufka ekmeği yapıyorum. İmece usulü yufka yapma geleneğimiz sadece Ramazan ayında değil, yıl boyu imece usulü yufka yapma geleneğimiz sürüyor. Yufka ihtiyacı olan komşularımızın ekmeği sırayla yapılır. Her gün bir kişinin evinde yufkalar hazırlanır. Biz de bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Oruçlar başlamadan önce mutfaklarımızda hazırlıklarımızı tamamlarız. Yufka ekmeğinin lezzeti ve tüketimi bizim için daha güzel oluyor" dedi.



“Bir çuval undan 400500 yufka çıkıyor”

Bir çuval undan yaklaşık 400500 yufka ekmek yaptığını anlatan Uyanık, “Komşularla bir araya geliyoruz. Biz sadece Ramazan ayında değil, yılda 2 defa imece usulü yufkalarımızı yaparız. Sabah erken saatlerde kalkıyoruz. Birimiz hamuru yoğuruyoruz, birimiz yufkayı açıyoruz, birimiz saçta pişiriyoruz. Tabi ki bu kolay değil. Senede 2 kez 2 gün süre ile bunu yaparız. 2 günde 2 çuval undan ekmek yapıyoruz. Bir çuval undan yaklaşık 400500 arasında yufka ekmek çıkıyor” ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki Türkan Balcı ise bu geleneğin atalarından kalan bir gelenek olduğunu söyledi. Balcı, “Sabah 5 te erkenden kalkıyoruz. Komşularımız ile bir araya geliyoruz. Toplanıp 2 gün süre ile ekmek yapıyoruz. 2 gün süre ile bu sürüyor. 2 günde ise yaklaşık bin civarında ekmek yapıyoruz. Bu da bize 6 ay yeter. Bu bizim geleneğimiz ve göreneğimizdir. Biz yufka ekmeksiz yapamayız. Bunun lezzeti bile farklı oluyor” diye konuştu.

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