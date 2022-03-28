Konya’da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Konya’da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde SeydişehirKonya karayolunun 30. kilometresinde Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Elmas (41) idaresindeki 07 JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Emrah Elmas olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.P. (14) ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Emrah Elmas’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarım asrı aşkındır imece usulü yufka yapıyorlar
YEREL HABERLER Yarım asrı aşkındır imece usulü yufka yapıyorlar
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı altınları kuyumcuda sattı Konya’da kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan şahıs yürüyüşünden belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı ...
Türk Yıldızları pilotları gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk Yıldızları pilotları gençlerle bir araya geldi
Konya'da emniyet birimlerinin çalışmaları vatandaşlara anlatıldı
YEREL HABERLER Konya'da emniyet birimlerinin çalışmaları ...
Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi
YEREL HABERLER Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi
Kayıp olarak aranıyordu, göl kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, göl kenarında ölü bulundu
Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu
Bahçelerine kurdukları tandır geçim kaynakları oldu
YEREL HABERLER Bahçelerine kurdukları tandır geçim kaynakları oldu
Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında 'bağırmadığı için rızası var' denildi
YEREL HABERLER Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında ...
Başkan Kılca, 3 yıllık görev sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Kılca, 3 yıllık görev sürecini değerlendirdi
Selçuklu'da "Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisi"nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu'da "Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisi"nde ...
Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değil (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin ...
Bakan Kurum: "Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da meydanda kuruldu"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da meydanda ...
A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı
Hakan Çalhanoğlu: "Üçlü savunma sisteminden çok memnunum" Milli futbolcu Umut Bozok: "Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Hakan Çalhanoğlu: "Üçlü savunma sisteminden çok ...
Konya’da alacaklısını öldüren katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da alacaklısını öldüren katil zanlısı ...
Konya’da saman balyaları alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya’da saman balyaları alev alev yandı
Konya’da yasa dışı üretildiği iddia edilen 39 av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da yasa dışı üretildiği iddia edilen 39 av ...
Bakan Kurum: “Bu cennet vatanın her metrekaresine yatırımlarımızla mührümüzü vurduk” Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 281 milyon liralık altyapı yatırımının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Bu cennet vatanın her metrekaresine ...
Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değil
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin ...
Konya’da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
YEREL HABERLER Konya’da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
Konya’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi ...
Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 10 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 10 ...
Konya'da sahte plaka operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da sahte plaka operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.