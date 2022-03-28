Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya),(DHA) KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrildiği kazada1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında SeydişehirAntalya kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrah Elmas (41) idaresindeki 07JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda bulunan Hakkı Pardı ise yaralandı. Pardı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-03-28 11:06:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.