Anne ile 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 kızı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yenicami Mahallesi 154550 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Meryem Yavuz (42), kızları Halime (5) ile Ganime´yi (12) uyandırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne ve kızları, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-03-28 11:34:06
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