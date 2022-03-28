“Ziyafet Sofrası” oyunu, Konyalı tiyatro severlerle buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Birlik Vakfı Konya Şubesi işbirliğiyle, Osman Nuri Topbaş’ın eseri olan “Ziyafet Sofrası” tiyatro oyunu, Dünya Tiyatrolar Günü’nde Konyalılarla buluştu.

Karatay Belediyesi, ilçede kültürsanat etkinliklerini desteklemeye ve sanatın çok daha geniş bir tabana yayılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Dünya Tiyatrolar Günü’nde Karatay Belediyesi ve Birlik Vakfı Konya Şubesi, Osman Nuri Topbaş’ın eseri “Ziyafet Sofrası” adlı tiyatro oyununu Konyalılarla buluşturdu. Oyun; soğuk bir kış gününde Üsküdar’da yolu Hüdayi Dergahına karnını doyurmak için gelen Ahmet ve Mehmet’in manevi bir ziyafetle karşılaşmaları ile yeni bir hayatı tanımasını konu alıyor. Ön yargılar ve çekinceler; yılların verdiği alışkanlıklar, bilgisizlikle birleşince iki arkadaşın yaşadıkları büyük değişimi anlatan tek perdelik komedi oyununun yönetmenliğini Osman Doğan yaparken; oyuncular Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan, İsmail Emre Biliciler ve Osman Doğan, oyun boyunca sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı.

İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan 90 dakikalık oyun, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda sahnelenirken; oyunun bitiminde salonu dolduran Konyalı tiyatro severler, performansları dolayısıyla oyunda rol alan tiyatro oyuncularını uzun bir süre ayakta alkışladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Medeniyetimizin ve güzel ülkemizin fikir ile düşünce hayatına katkı yapan tüm değerlerimizi Konyalı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel bir oyunumuzu hemşehrilerimizle buluşturduk. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi Parlak da böyle özel bir günde anlamlı bir oyunun sahnelenmesinde büyük katkıları bulunan Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti.

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