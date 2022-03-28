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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da Kağıt Rölyef Sergisi açıldı

İHA

Karatay’da Kağıt Rölyef Sergisi açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile İnovatif İş Kadınları ve Gençlik Derneği (İNKAD) işbirliğiyle kadınlara özel olarak hayata geçirilen “Kağıt Rölyef Atölyesi” projesi tamamlandı.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile İnovatif İş Kadınları ve Gençlik Derneği (İNKAD) işbirliğiyle düzenlenen “Kağıt Rölyef Atölyesi” tamamlandı. Kadın kursiyerlerin 9 haftada ortaya çıkardığı el emeği eserleri ise, Karatay Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen sergiyle Konyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kılca’dan kadınlara yönelik yeni projelerin müjdesi
Serginin açılışını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kağıt Rölyef Atölyesi projesine katılarak eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri, eğitim veren hocalar ile kursun düzenlenmesinde emeği bulunan herkesi tebrik etti. El sanatlarının geçmişten geleceğe aktarılan en güzel miraslardan birisi olduğuna dikkatleri çeken Başkan Hasan Kılca, “Kağıt Rölyef Atölyesi’ne katılan kardeşlerimiz çok güzel eserler ortaya koymuş ve bunları görünce çok heyecanlandım. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Daha önce de güzel sanatlar alanında belediyemiz ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğiyle hazırlanan ‘Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi’ne’ ev sahipliği yapmıştık. Bugün de Kağıt Rölyef Atölyesi’nde ortaya çıkan eserlerin bulunduğu sergiyi açıyoruz. Güzel sanatların olduğu her alana destek vermeye devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak 4 mahallemize KOMEK binaları kazandırdık ve buraları Konya Büyükşehir Belediyemize teslim ettik. Bu tesislerimizde de hanım kardeşlerimiz çok güzel işler yaparak bir meslek de edinmiş oluyorlar. Belediye olarak sanata, ekonomiye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit de, serginin öneminin büyük olduğunu dile getirerek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya, İNKAD Derneği ile kursiyerlere teşekkür etti.

“Rölyef sabır ve emek isteyen bir sanat”
Atölye eğitimlerini veren Rölyef Sanatı Eğitmeni Betül Öncel, 9 hafta süren kursun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Betül Öncel, “Atölye çalışmamıza 20 kursiyer öğrencimiz katıldı ve 9 haftanın sonucunda toplamda 100’den fazla eser ortaya çıktı. Ben tüm kursiyerlerimle gurur duyuyorum çünkü çok güzel işler yaptık. Bizlere bu imkanı sağlayan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve İNKAD Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan’ın eşi Şengül Orhan, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Kent Konseyi Yönetimi, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, İNKAD Derneği yöneticileri ile kursiyerlerin katılımıyla üç boyutlu kağıt rölyef eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Öte yandan Kağıt Rölyef Sergisi, 31 Mart’a kadar Karatay Belediyesi Fuaye alanında gezilebilecek.

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