Kulu'da 300 bin dekarlık alanda ekin ekilmeye başlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte 300 bin dekarlık alana kimyon, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ekimine başlandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kulu genelinde bulunan 300 bin dekarlık tarım arazilerine kimyon, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek tohumlarının toprakla buluşturulmaya başlandığını belirten Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, “2022 yılı Mart ayından itibaren Kulu genelinde bulunan çiftçilerimiz tarafından 60 bin dekar alana kimyon, 40 bin dekarlık alana nohut, 200 bin dekarlık alana da kırmızı ve yeşil mercimek olmak üzere toplamda 300 bin dekarlık tarımsal alana ekimler başladı. Kululu çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı mahsuller elde etmelerini temenni ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

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