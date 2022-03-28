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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Ezber Bozan Z’ler” temalı Paraşüt Kariyer Fuarı başladı

İHA

“Ezber Bozan Z’ler” temalı Paraşüt Kariyer Fuarı başladı

Her yıl geleneksel olarak Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörlüğü Kariyer, Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi tarafından düzenlenen KTO Karatay Üniversitesi Paraşüt Kariyer Fuarı, bu yıl Z kuşağına özel oturumlarla “Ezber Bozan Z’ler” temasıyla başladı.
Fuarın açılış töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Z kuşağının önceliklerini ele alan fuar içeriği hakkında bilgi vererek; “Dijital yayıncılıktan eticarete, psikolojiden enerji verimliliğine, lojistikten espora, kişisel iletişimden kurumsal iletişime, deneyimsel mülakat simülasyonundan pazarlamaya birçok konu başlığında konuklarımızı ağırlayacağız. Fuar boyunca 39 fiziki, 23 online olmak üzere toplam 62 seminer düzenleyeceğiz. Özel sektör ile kamudan 20’ye yakın kuruluşumuz da kampüsümüzde stant açarak öğrencilerimizle staj ve iş imkanları konusunda görüşmeler yapacak” dedi.
Z kuşağını iyi anlayarak ve onlara destek olarak, ülkemizin gelişmesine pozitif yönde katkıda bulunulacağını belirten Prof. Dr. Ortaç, “Dijital dünyanın bütün unsurlarından yararlanılan atölyelerimizde, ülkemizin birbirinden değerli firmalarından CEO, yönetici ve alanında uzman isimleri KTO Karataylı öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Fuarda, çok değerli tecrübe paylaşımlarının olacağını düşünüyorum. Multidisipliner ve interdisipliner olarak gerçekleşen fuarımızda online ve yüz yüze gerçekleşecek atölyelerimizin ardından üniversitemizde kurulan ‘Karatay Forum’ ile öğrencilerimizin fikirlerini tartışacakları bir platform olacak” şeklide konuştu.
Paraşüt Kariyer Fuarı, 01 Nisan 2022 Cuma gününe kadar devam edecek.

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