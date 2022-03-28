A Milli Takım, İtalya maçına hazır

Hazırlık maçında yarın İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bugün yaptığı antrenmanla bu maçınmhazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Serdar Aziz, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı yer almadı.

Dünya Kupası PlayOff Yarı Final maçında deplasmanda Portekiz’e elenen A Milli Takım, hazırlık maçında yarın Konya’da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ayyıldızlılar 21.45’te oynanacak karşılaşma öncesinde son antrenmanını, maçın oynanacağı Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bölümde ise İtalya maçının taktiği üzerinde durdu.

Öte yandan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ise hafif sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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