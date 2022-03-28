Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

DHA

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı


Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı kadrodan çıkartıldıHasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.
Milliler, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz´un oyuncularla yaptığı kısa toplantının ardından milliler son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Millilerin antrenmanından görüntüler
Stefan Kuntz´un oyuncularla toplantısı
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-03-28 19:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

A Milli Takım, İtalya maçına hazır
YEREL HABERLER A Milli Takım, İtalya maçına hazır
Akşehir’de bakkal hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Akşehir’de bakkal hırsızları tutuklandı
“Ezber Bozan Z’ler” temalı Paraşüt Kariyer Fuarı başladı
YEREL HABERLER “Ezber Bozan Z’ler” temalı Paraşüt Kariyer Fuarı ...
Konya Şeker’den fiyat artışı ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Konya Şeker’den fiyat artışı ile ilgili açıklama
Antalya’daki Akşehirlilerle sıla buluşması
YEREL HABERLER Antalya’daki Akşehirlilerle sıla buluşması
Ereğli’de NEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Ereğli’de NEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik ...
Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı kamerada Konya'nın Beyşehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle av tüfeğiyle eşinin gözleri önünde öldürülen Musa Yaman'ın vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı ...
Başkan Altay: “Konya Türkiye adına üretmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya Türkiye adına üretmeye devam ...
Ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları sona eriyor
YEREL HABERLER Ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları sona ...
Kulu'da 300 bin dekarlık alanda ekin ekilmeye başlandı
YEREL HABERLER Kulu'da 300 bin dekarlık alanda ekin ekilmeye ...
Karatay’da Kağıt Rölyef Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Karatay’da Kağıt Rölyef Sergisi açıldı
Ereğli’de organik tarım ile ilgili dev adım
YEREL HABERLER Ereğli’de organik tarım ile ilgili dev adım
Özbekistan heyetine “Konya Modeli Belediyecilik” anlatıldı
YEREL HABERLER Özbekistan heyetine “Konya Modeli Belediyecilik” ...
Torku şampiyonlukları topladı
YEREL HABERLER Torku şampiyonlukları topladı
Şehir Konferansları sevilen isimleri ilçelerdeki vatandaşlarla buluşturdu
YEREL HABERLER Şehir Konferansları sevilen isimleri ilçelerdeki ...
Konya’nın 4 ilçesinde vatandaşlara 20 bin adet ücretsiz fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Konya’nın 4 ilçesinde vatandaşlara 20 bin adet ...
Konya'da trafo çalan hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı
YEREL HABERLER Konya'da trafo çalan hırsızlar mahalleyi susuz ...
“Ziyafet Sofrası” oyunu, Konyalı tiyatro severlerle buluştu
YEREL HABERLER “Ziyafet Sofrası” oyunu, Konyalı tiyatro severlerle ...
Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
Anne ile 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER Anne ile 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yarım asrı aşkındır imece usulü yufka yapıyorlar
YEREL HABERLER Yarım asrı aşkındır imece usulü yufka yapıyorlar
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı altınları kuyumcuda sattı Konya’da kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan şahıs yürüyüşünden belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.