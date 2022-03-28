Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı



Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı kadrodan çıkartıldıHasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.

Milliler, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz´un oyuncularla yaptığı kısa toplantının ardından milliler son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Millilerin antrenmanından görüntüler

Stefan Kuntz´un oyuncularla toplantısı

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-03-28 19:20:09



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