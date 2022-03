Hakan Çalhanoğlu: "Burak abinin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez"

A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bugün yapılan antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz’dan sonra kendisine verilen milli takım kaptanlığının sorumluluğunu artırdığını belirterek, “Burak abinin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için. Bu takım için çok hizmet etti. Bize her zaman sahip çıktı" dedi.

Hazırlık maçında İtalya ile Konya’da karşılaşacak olan A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz’ın milli takımı bırakmasıyla birlikte takım kaptanlığının sorumluluğunu artırdığını, bunun da farkında olduğunu ve görevi de gururla taşıyacağını kaydetti.



"Burak abinin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez"

Portekiz mağlubiyetinin takıma nasıl yandığı ile ilgili yöneltilen soru üzerine Çalhanoğlu, "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. Herkes çok üzgündü. İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için. Bu takım için çok hizmet etti. Bize her zaman sahip çıktı. Buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık. O benim için çok yürekli bir insan. Sonuçta hayat devam ediyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. İkinci yarı geri dönmek için o mücadeleyi gösterdik ama başaramadık. İtalya da bir golle elendi. Şu an iki ülke de gerçekten aynı üzüntüyü yaşıyor" yanıtını verdi.



"Üçlü savunma sisteminden gayet memnunum"

Çalhanoğlu, üçlü savunma sistemiyle ilgili olarak, "Kendi kulübümde de üçlü savunma sisteminde oynuyoruz. Gayet memnunum. Artık biz de bu sistemde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Avrupa genelinde herkes üçlü defans oynuyor. Tabii ki ara sıra sahada bu problem yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta bir kaliteli takıma karşı oynadığınız zaman zorlanabilirsiniz. İkinci yarıda Portekiz’e karşı iyi bir maç sergilediğimizi düşünüyordum. Şansımızı da bulduk ama maalesef olmadı. Daha çok zamanımız var ve çok çalışmamız gerekiyor. Bu hocanın kararı ve biz bunu takip etmek zorundayız. Ben sadece kendi bakış açımı söylemeye çalıştım. Çünkü kendim de kulüpte üçlü sistemde oynadığım için çok memnunum. Sadece ben değil Merih de aynı sistemde oynuyor" ifadelerini kullandı.



"İtalya Milli Takımı oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir"

Yarın karşılaşacakları İtalya maçıyla ilgili ise Hakan, "İtalya Milli Takımı oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuzdur. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki birçok oyuncu gelmeyebilir ama yine de diğerleri de çok kaliteli. Kulübümle alakalı da döndüğümde tabii ki oraya odaklanmam gerekiyor. Şampiyonluk için oynuyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her biri final maçı gibi bizim için ve o 3 puanı almak istiyoruz. Herkes yukarıya çok yakın. Milan lider, bizim bir maçımız eksik. İnşallah döndüğüm de galibiyetlerle liderliği elde ederiz" diye konuştu.

