Başkan Altay: “Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz”

İHA

Başkan Altay: “Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu’nun düzenlediği “Bir Konu Bir Konuk” Yerel Yönetimler Sivil Toplum İstişare programına katıldı.
Beytü’l Hikmet Uluslararası Hafızlık Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Altay, Konya gibi bir şehre hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diğer şehirlere gidince Konya’nın kıymetini çok daha iyi anladıklarını, Konya'nın her konuda çok bereketli bir yer olduğunu belirten Başkan Altay, görevlerini layıkıyla yürütmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Belediyelerin asli görevinin şehirleri inşa etmek olduğunu ancak bir taraftan da nesli ihya etmeleri gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Çünkü bunu bir arada yürütmezsek şehri imar etmenin bir anlamı yok. Onun için tüm yaptığımız işlerde buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle bu dönem merkez ilçe belediye başkanlarımızla koordinasyon konusunda da iyi mesafe kat ettik. Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçesinde hizmet yapıyoruz. Neredeyse her yönde 200 kilometre mesafede ilçemiz var. Özellikle uluslararası alanda görevlerimiz çok arttı. Bu manada birçok konuda ülkemizi, şehrimizi temsil etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şehrin imarıyla ilgili ciddi bir faaliyet içinde olduklarını, bunu yaparken okulları, camileri asla unutmadıklarını paylaşan Başkan Altay, "Belki de neslin ihyasıyla ilgili çalışmalarımızda Konya’nın geleneklerine uygun bir şekilde devam ettiğimiz şivlilik sadece Konya merkezde değil, tüm Konya’da bir gelenek haline geldi. İlk oruç hediyesine başladık, inşallah bu sene de 7 ve 8 yaşlar için yaklaşık 50 bin hediye hazırladık. Yine 2018’de 40 gün camiye gelen çocuklar için bisiklet vermiştik. Bu yıl 40 bin bisiklet daha hazırladık, onları da belli bir yaş grubunda dağıtacağız. Bunlar belki küçük dokunuşlar ama çocukların zihninde yer edecek dokunuşlar olduğunu düşünüyorum. Günümüz dünyasında böyle farklı usuller denemeden maalesef ilgiyi oluşturmak çok mümkün olmuyor" dedi.

“STK’ların varlığı bizim için çok büyük bir rahatlık”
Sivil Toplum Kuruluşlarının varlığının kendileri için çok büyük bir rahatlık oluşturduğunu dile getiren Başkan Altay, “Açta açıkta kalan kimseleri biz ne kadar gözetsek de mutlaka eksikler oluyor ama bu salonda olanların ve onların gönül dostlarının Konya’da bir gönül hareketi içinde bulunduklarına eminiz. Allah hepinizden razı olsun. Pandemide çok zor bir dönem geçirdik. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon liralık Sosyal Kart desteğinde bulunduk. 7080 milyon lira kadar da esnafa kira desteğiyle birlikte toplamda 270 milyon liralık bir destekte bulunduk. Sizlerin de bu konuda çok yoğun gayreti olduğunu biliyorum. Konya, sayenizde iyi bir durumda ama daha iyi olması için bir engel yok. Konya sadece şehircilik, belediyecilik anlamında değil, her konuda diğer şehirlere örnek oluyor. Belki içinde olduğumuz için anlamıyoruz ama dışardan gelenlerin gıpta ile baktığı bir şehirde yaşıyoruz” diye konuştu.

“Konya sivil toplum alanında örnek bir şehir”
Konya STK Platformu Başkanı Önder Kutlu, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın her daim desteklerini gördük. İnşallah hayırlı çalışmalarının devamını diliyoruz. Konya sivil toplum alanında örnek bir şehir. Buna ne kadar şükretsek azdır” diye konuştu.
Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli hizmet ayaklarından birisi Kur’an eğitimidir, eğitim hizmetleridir. Konya’mız hamd olsun her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük yapıyor” dedi.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Başkanı Mustafa Ekrem Doğan ise güzide bir kurum içerisinde böyle bir programın yapılmasından mutlu olduklarını belirterek, platform olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin de katıldığı programda Başkan Altay, konuşmaların ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Borç ödeme bahanesiyle çağırıp, eşinin gözü önünde öldürdü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Borç ödeme bahanesiyle çağırıp, eşinin gözü önünde ...
Hakan Çalhanoğlu: "Burak abinin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez"
YEREL HABERLER Hakan Çalhanoğlu: "Burak abinin üzüntüsünü kimse şu ...
İtalya Milli Takımı Konya’da
YEREL HABERLER İtalya Milli Takımı Konya’da
İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi
YEREL HABERLER İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi
Stefan Kuntz: "Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım"
YEREL HABERLER Stefan Kuntz: "Türkiye'nin iyiliği için en iyi ...
Stefan Kuntz: Takımımızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil
YEREL HABERLER Stefan Kuntz: Takımımızda hiç kimse biz bu ...
Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, İtalya maçına hazır
YEREL HABERLER A Milli Takım, İtalya maçına hazır
Akşehir’de bakkal hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Akşehir’de bakkal hırsızları tutuklandı
“Ezber Bozan Z’ler” temalı Paraşüt Kariyer Fuarı başladı
YEREL HABERLER “Ezber Bozan Z’ler” temalı Paraşüt Kariyer Fuarı ...
Konya Şeker’den fiyat artışı ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Konya Şeker’den fiyat artışı ile ilgili açıklama
Antalya’daki Akşehirlilerle sıla buluşması
YEREL HABERLER Antalya’daki Akşehirlilerle sıla buluşması
Ereğli’de NEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Ereğli’de NEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik ...
Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı kamerada Konya'nın Beyşehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle av tüfeğiyle eşinin gözleri önünde öldürülen Musa Yaman'ın vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı ...
Başkan Altay: “Konya Türkiye adına üretmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya Türkiye adına üretmeye devam ...
Ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları sona eriyor
YEREL HABERLER Ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları sona ...
Kulu'da 300 bin dekarlık alanda ekin ekilmeye başlandı
YEREL HABERLER Kulu'da 300 bin dekarlık alanda ekin ekilmeye ...
Karatay’da Kağıt Rölyef Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Karatay’da Kağıt Rölyef Sergisi açıldı
Ereğli’de organik tarım ile ilgili dev adım
YEREL HABERLER Ereğli’de organik tarım ile ilgili dev adım
Özbekistan heyetine “Konya Modeli Belediyecilik” anlatıldı
YEREL HABERLER Özbekistan heyetine “Konya Modeli Belediyecilik” ...
Torku şampiyonlukları topladı
YEREL HABERLER Torku şampiyonlukları topladı
Şehir Konferansları sevilen isimleri ilçelerdeki vatandaşlarla buluşturdu
YEREL HABERLER Şehir Konferansları sevilen isimleri ilçelerdeki ...
Konya’nın 4 ilçesinde vatandaşlara 20 bin adet ücretsiz fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Konya’nın 4 ilçesinde vatandaşlara 20 bin adet ...
Konya'da trafo çalan hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı
YEREL HABERLER Konya'da trafo çalan hırsızlar mahalleyi susuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.