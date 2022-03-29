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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” tamamlandı

İHA

Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” tamamlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen “AileEğitimci Buluşmaları” sona erdi.
Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaların son programına konuk olan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitim Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, “Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn” ana başlığındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Projenin final programına Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, Karatay Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca ile projeye katılan vatandaşlar katıldı.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, seminer öncesinde yaptığı konuşmada projeyi başarıyla tamamladıklarının altını çizerek, “Hepimiz hocalarımız sayesinde bu seminerlerden çok şey öğrendik. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya, başkan yardımcılarımıza, kent konseyi yönetimlerimize, hocalarımıza ve elbette 4 programımıza büyük ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn” ana başlığındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Belma Tuğrul, çocuğun oyun oynayarak öğrendiğini dolayısıyla oyunlarının önemli olduğunu söyledi. Belma Tuğrul, “Tüm çocuklar öğrenmek için oynamazlar ama oyun oynarken öğrenirler. Anne babalar ise her zaman çocuklarının oyun oynayarak ille de bir şeyler öğrenmelerini isterler. Onun için de çocukların oynadığı oyunlar çok önemlidir ve çocuk ile ebeveyn arasındaki sağları oldukça güçlendiren bir şey. Ebeveynlik ise bir yolculuğa benzer. Bu yolculukta hep bizler çocuklara bir şeyler öğrettiğimiz zannederiz ama bu yolculukta asıl yönetmen çocuklar olduğu için bir şeyi öğreten de hep çocuklarımızdır” diye konuştu.

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