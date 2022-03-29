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Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İtalya: 2 (İlk yarı)

İHA

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İtalya: 2 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada rakip yarı alanının ortasında topla buluşan Enes’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Cengiz, sert bir şut çekerek kaleci Donnarumma’yı kapattığı köşeden mağlup etmeyi başardı. 10
16. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Cengiz’in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Kerem’in şutunda toptan üstten dışarıya gitti.
35. dakikada sol kanattan Biraghi’nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Cristante’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11
39. dakikada kaleci Altay kısa kalan degajından seken Raspadori’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 12
45+1. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan yaptığı orta sekti ve Hakan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunu topa gelişine vurduğu şutu kaleci Donnarumma parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Enea Jorgji xx, Dojando Myftari xx, Ilir Tartari xx
Türkiye: Altay x, Ozan ? (Kaan dk. 9 xx), Merih xx, Çağlar xx, Mert xx, Dorukhan xx, Hakan xx, Rıdvan xx, Cengiz xxx, Kerem xx, Enes xx
Yedekler: Sinan, Uğurcan, Zeki, Salih, Berkan, Serdar, Doğukan, Taylan, Caner, Orkun, Umut
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
İtalya: Donnarumma xx, De Sciglio xx, Acerbi xx, Chiellini xx, Biraghi xx, Pessina xx, Cristante xxx, Tonali xx, Zaniolo x, Scamacca x, Raspadori xx
Yedekler: Sirigu, Gollini, Locatelli, Sensi, Pellegrini, Belotti, Joao Pedro, Emerson, Barella, Bonucci, Zaccagni, Bastoni
Teknik Direktör: Roberto Mancini
Goller: Cengiz (dk. 4) (Türkiye), Cristante (dk. 35), Raspadori (dk. 39) (İtalya)
Sarı kart: Zaniolo (İtalya)

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