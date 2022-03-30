Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)

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A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İtalya'ya 32’lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Hakan’ın ceza yayı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruştu kaleci Donnarumma topu son anda kornere çeldi.

64. dakikada Hakan’ın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Kaan topa gelişine vurdu ancak kaleci Donnrumma topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada sağ kanattan gelişen İtalya atağında Zaccagni’nin ortasını arka direkte Biraghi indirdi. Kale önünde boş pozisyondaki Raspadori yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 13

83. dakikada Türkiye’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Çağlar’ın kale önüne kafayla indirdiği topu tamamlayan Serdar farkı bire indiren golü kaydetti. 23

85. dakikada Cengiz’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya müsait pozisyondaki Serdar’ın kafa vuruşunda kaleci Donnrarumma köşeye giden topu son anda kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Enea Jorgji xx, Dojando Myftari xx, Ilir Tartari xx

Türkiye: Altay x, Ozan ? (Kaan dk. 9 xx), Merih xx, Çağlar xx, Mert x, Dorukhan xx (Salih dk. 62 xx), Hakan xx (Taylan dk. 77 xx), Rıdvan xx (Berkan dk. 62 xx), Cengiz xxx, Kerem x (Serdar dk. 62 xxx), Enes xx (Doğukan dk. 77 xx)

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Zeki, Caner, Orkun, Umut

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

İtalya: Donnarumma xxx, De Sciglio xx, Acerbi xx, Chiellini xx (Bastoni dk. 76 xx), Biraghi xx, Pessina xx (Sensi dk. 76 xx), Cristante xx (Locatelli dk. 76 xx), Tonali xxx, Zaniolo x (Zaccagni dk. 46 xx), Scamacca x (Belotti dk. 88 ?), Raspadori xxx (Bonucci dk. 89 ?)

Yedekler: Sirigu, Gollini, Pellegrini, Joao Pedro, Emerson, Barella

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Goller: Cengiz (dk. 4), Serdar (dk. 83) (Türkiye), Cristante (dk. 35), Raspadori (dk. 39 ve 69) (İtalya)

Sarı kartlar: Zaniolo (İtalya), Mert (Türkiye)

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