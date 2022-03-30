Türkiye- İtalya: 2-3



İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)- STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj

TÜRKİYE: Altay Bayındır Ozan Kabak (Dk. 8 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Berkan Kutlu), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Serdar Dursun ), Enes Ünlü (Dk. 77 Doğukan Sinik)

İTALYA: Donnarumma De Sciglio, Acerbi, Chiellini (Dk. 76 Bastoni), Biraghi, Pessina (Dk. 76 Sensi), Cristante (Dk. 76 Locatelli), Tonali, Zaniolo (Dk. 46 Zaccagni), Scamacca (Dk. 88 Belotti), Raspadori (Dk. 89 Bonucci)

GOLLER: Dk. 4 Cengiz Ünder, Dk.83 Serdar Dursun (Türkiye) Dk. 35 Cristante, Dk. 38 ve 69 Raspadori (İtalya)

SARI KARTLAR: Mert Müldür (Türkiye), Zaniolo (İtalya)2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya geldi. A Milli Takım 4'üncü dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. 35'inci dakikada Cristante'nin golüyle beraberliği yakalayan İtalya, 38 ve 69'uncu dakikada Raspadori'nin golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Ay-yıldızlı ekip 83'üncü dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 1'e indirse de bu gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. 4'üncü dakikada Türkiye öne geçti. Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

9'uncu dakikada sol kanattan gelişen İtalya atağında Birgahi ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Scamacca'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

35'inci dakikada skora denge geldi. Biraghi'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

38'inci dakikada İtalya öne geçti. Altay Bayındır'ın kısa düşen degajında Tonali orta sahada müdahale etti. Tonali'den seken topla ceza sahasına kadar giren Raspadori, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2.

45'inci dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nu şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını İtalya 2-1 önde tamamladı.

50'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza yayı yakınından kullandığı serbest vuruşunda kaleci Donnarumma topu kornere tokatladı.

69'uncu dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Zaccagni ortasını yaptı. Biraghi'nin indirdiği top sonrasında altıpasın hemen önünde topu önünde bulan Raspadori, yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 1-3.

83'üncü dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde Çağlar Söyüncü kafayla indirdi. Donnarumma'nın önünde topa ayak koyan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 2-3.

85'inci dakikada sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz Ünder ortasını yaptı. Ceza sahasındaki Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-03-29 23:52:11



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