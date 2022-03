Roberto Mancini: Durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor

"İlk on dakika çok zorlandık""Türkiye hayranıyım""Beni en çok etkileyen oyuncu Cengiz Ünder'di""Türkiye, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip"İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)İtalya, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan özel karşılaşmada Türkiye'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası yolunda Kuzey Makedonya'ya elenmeleri hatırlatılan Mancini, böyle durumlarda sonradan konuşmanın kolay olduğunu ifade etti. Türkiye karşısında iyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Mancini, "Sonrasında konuşmak kolay. Olup bitenlerden sonra her şeyi düşünmek, sonrasını söylemek... Her şey kolay. Bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün fazla süre almayan oyuncularımızı, genç oyuncularımızı sahaya sürdük. Aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Hala gelişmekte olan oyuncularımız sayısı fazla. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç günü sakin geçirmeliyiz. Daha sonra durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor" diye konuştu.

"İLK ON DAKİKA ÇOK ZORLANDIK"

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Mancini, ''Genç oyuncuların bir arada daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz biraz ileri bölgede baskı yaptığında ilk on dakika çok çok zorlandık, onu da hepimiz gördük. Ancak daha sonra oyun dengelemesini bildik. Zaten gördüğünüz gibi golden sonra da gelen bir özgüven oldu. Bunlar genç oyuncular tabii ki de zamanla hatalarını telafi edecekler. Kendilerini geliştirecekler. Önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HAYRANIYIM"

Galatasaray'da güzel anılar biriktiğini söyleyen Mancini, "İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansım oldu. İtalyan oyuncular da Türkiye'de oynadıkları için çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu" dedi.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN OYUNCU CENGİZ ÜNDER'Dİ"

Türkiye'de Cengiz Ünder'in kendisini çok etkilediğini belirten tecrübeli teknik adam, "'Bugün beni en etkileyen oyuncu Cengiz Ünder'di. Kendisinin yeteneklerine ve kalitesini çok iyi biliyoruz ama genel olarak Türk milli takımındaki bütün oyuncular bugün güzel performans sergilediler" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, ÇOK YETENEKLİ VE GENÇ OYUNCULARA SAHİP"

Türkiye'nin yetenekli ve genç oyunculara sahip olduğuna dikkat çeken Mancini, "Türkiye, bugün bize karşı uyguladığı sistemle, Portekiz karşılaşmasına da çıkmış. Türkiye, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip, bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açısından hem de gelişme açısından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Roberto Mancini'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ

