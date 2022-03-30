Stefan Kuntz: Yediğimiz goller, oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı



"Böyle bir karşılaşmalardan çıkarımlarımız oluyor""Serdar Dursun'un performansından memnunum"İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)Türkiye A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan özel karşılaşmada İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oynadıkları iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getiren Stefan Kuntz, "Öncelikle maçı kazandıkları için İtalya'yı tebrik etmek istiyorum. Ayrıca Konya'da bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Verdikleri destek çok iyiydi. İki maçı kaybettik. Üzgünüz. Eğer böyle üst düzey maçlar bize bir şey öğretecekse tabii ki böyle bir karşılaşmalardan çıkarımlarımız oluyor" diye konuştu.

"YENEN GOLLER BENİ ÜZDÜ"

Karşılaşmada yedikleri gollerin 3'lü savunma sistemiyle bir alakası olmadığına dikkat çeken Kuntz, "Pas kalitesi ve topa ilk dokunuş anlamında iki karşılaşmada da bunları geliştirmemiz gerektiğini gördük. Dolayısıyla oyuncularımız neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. Portekiz karşılaşmasında ağır bir başlangıç yapmıştık. Bu sefer önceliğimiz hızlı bir başlangıçtı. Bunu yapmak istedik ve yaptık. Daha sonra pasif bir konuma geçtik. Yenen goller, beni üzdü. Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı. Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. Daha çok fırsat yarattık. Portekiz maçına nazaran ve bazı oyuncuların da böylesine üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük" şeklinde konuştu.

"SERDAR DURSUN'UN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Serdar Dursun'un performansıyla ilgili gelen bir soruya da cevap veren Kuntz, "Ben performansından memnunum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için de mutluyum. Maçın özellikle bu şekilde gittiği dakikalarda oyuna girmesi bize katkı sağlıyor ve tek düşündüğü bir şey var. O da ceza sahasının içerisine bir an önce girip, gol atmak. Performansa dayalı olarak zaten oyuncularımızı buraya alıyoruz, seçiyoruz ve onları görüyoruz. İyi performans gösteren her arkadaşımızı buraya davet edebiliriz. Portekiz, İtalya gibi rakiplerle oynadığınızda buraya seçmiş olduğunuz oyuncuların, performanslarıyla ilgili böylesi rakiplere karşı nasıl oynadığıyla ilgili ölçme, değerlendirmeleri yapma fırsatı buluyorsunuz. Dolayısıyla gelişme göstermek, onların düzeyine ulaşmak, bunlar yapmamız gereken şeyler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stefan Kuntz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-03-30 01:47:39



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