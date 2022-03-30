Mancini: “Çok önemli bir takıma karşı galip geldik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mancini: “Çok önemli bir takıma karşı galip geldik”

İHA

Mancini: “Çok önemli bir takıma karşı galip geldik”

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye gibi çok önemli bir takıma karşı galip geldiklerini belirterek, genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve gelişmekte olan oyuncularının olduğunu söyledi.
İtalya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Konya’da Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Roberto Mancini 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri PlayOff turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi ile alakalı, olup bitenlerden sonra her şeyi söylemenin kolay olduğunu söyledi. Mancini, bugün iyi oynadıklarını kaydederek, maçta fazla süre alamayanlara şans verdiklerini ve takımının övgüyü hak ettiğini ifade etti.

“Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok”
Karşılaşmadan galip ayrılmalarının psikolojik etkilerini anlatan İtalyan Teknik Direktör, "Bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün fazla süre almayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Genç oyuncularımızı sahaya sürdük ki aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç günü sakin geçirmeliyiz. Daha sonra durum değerlendirmesi yapmak lazım" dedi.

“İlk 10 dakika çok çok zorlandık”
Mancini, maça iyi başlayamadıklarını fakat daha sonra oyunu dengelediklerini aktararak, "Genç oyuncuların bir arada daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz birazcık ileri bölgede baskı yaptığında ilk 10 dakika çok çok zorlandık, onu da hepimiz gördük ama daha sonra oyunu dengelemesini bildik. Zaten gördüğünüz gibi golden sonra da gelen bir özgüven oldu. Bunlar genç oyuncular tabii ki de zamanla hatalarını telafi edecekler. Kendilerini geliştirecekler. Önemli olan da bu" şeklinde konuştu.

“Ben zaten bir Türkiye hayranıyım”
İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansı olduğunu hatırlatan Mancini, “İtalyan oyuncular da Türkiye'de oynadıkları için çok çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu. Türkiye de iyi oyunculardan kurulu ve Cengiz Ünder beni etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip”
Türkiye ile eleme oynamaları durumunda oluşacak atmosferin sorulmasına ise Mancini, "İkisi birbirinden çok farklı maçlar. Birbiriyle karşılaştırmak çok mümkün değil. Her iki maçın da senaryosu, hedefleri farklı. Türkiye, bugün bize karşı uygulanan sistemle, Portekiz'e de aynı şekilde çıkılmış. Türkiye, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip, bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açılarından hem de geliştirme açılarından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stefan Kuntz: Yediğimiz goller, oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı
YEREL HABERLER Stefan Kuntz: Yediğimiz goller, oynamış olduğumuz ...
Roberto Mancini: Durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor
YEREL HABERLER Roberto Mancini: Durum değerlendirmesi yapmak ...
Türkiye- İtalya (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye- İtalya (EK FOTOĞRAFLAR)
Türkiye- İtalya: 2-3
YEREL HABERLER Türkiye- İtalya: 2-3
Türkiye - İtalya (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - İtalya (EK FOTOĞRAFLAR)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)
Türkiye - İtalya (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - İtalya (EK FOTOĞRAFLAR)
Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İtalya: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İtalya: 2 (İlk yarı)
Türkiye - İtalya (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - İtalya (FOTOĞRAFLAR)
Türkiye- İtalya maçından notlar
YEREL HABERLER Türkiye- İtalya maçından notlar
Konyalı taraftarlardan milli takıma destek
YEREL HABERLER Konyalı taraftarlardan milli takıma destek
Başkan Kavuş: “Geçen 3 yılda sadece yatırımlar, hizmetler, sayılar değil, gönüller de biriktirdik”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Geçen 3 yılda sadece yatırımlar, ...
Beyşehir'de kütüphaneden en çok faydalananlara ödül
YEREL HABERLER Beyşehir'de kütüphaneden en çok faydalananlara ödül
Başkan Altay “Haydi Bil Bakalım” finalinde öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Altay “Haydi Bil Bakalım” finalinde ...
Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı
YEREL HABERLER Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat ...
Konya’nın 2 ilçesinde orman yangını gönüllüleri eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Konya’nın 2 ilçesinde orman yangını gönüllüleri ...
Başkan Altay Park ve Bahçeler Dairesinin kadın çalışanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Park ve Bahçeler Dairesinin kadın ...
Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” tamamlandı
YEREL HABERLER Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” tamamlandı
A Awards Ödülleri’nde Konya Büyükşehir’e 2 ödül birden
YEREL HABERLER A Awards Ödülleri’nde Konya Büyükşehir’e 2 ödül ...
Selçuklu Belediyesinden kütüphaneler haftasına özel bülten
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden kütüphaneler haftasına özel ...
Başkan Altay: “Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı bir şehirde yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Dışardan gelenlerin gıptayla baktığı ...
Borç ödeme bahanesiyle çağırıp, eşinin gözü önünde öldürdü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Borç ödeme bahanesiyle çağırıp, eşinin gözü önünde ...
Hakan Çalhanoğlu: "Burak abinin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez"
YEREL HABERLER Hakan Çalhanoğlu: "Burak abinin üzüntüsünü kimse şu ...
İtalya Milli Takımı Konya’da
YEREL HABERLER İtalya Milli Takımı Konya’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.