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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

İHA

Selçuklu Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ipek yolu üzerinde yer alan hanlar ve kervansarayları ‘İpek Yolu Konakları’ isimli eserle ortaya çıkardı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hazırlanan eserin kültür hayatına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.
Selçuklu Belediyesi yayın hayatına yeni eserler kavuşturmaya devam ediyor. Daha önce Büyük Selçuklu Mirası, Anadolu Selçuklu Mirası Çağı ve Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler eserlerini yayın hayatına kazandıran Selçuklu Belediyesi, son olarak İpek Yolu Konakları eserini hazırladı. Profesör Doktor Osman Eravşar tarafından kaleme alınan eserde Orta Çağ döneminde Çin’den Avrupa’ya uzanan İpek Yolu olarak adlandırılan ticaret yolu üzerinde yer alan hanlar ve kervansaraylar hakkında bilgi veriliyor. İpek Yolu Konakları eserinde Selçuklu döneminde kervansarayların konaklama merkezi yanında ticaretin gelişmesi ve ülke güvenliğine sağladığı katkıdan bahsediliyor. İki ciltten oluşan eser Selçuklu dönemi hanları ve kervansarayları hakkında en detaylı çalışmayı yapan Kurt Erdmann’ın yöntemleri kullanılarak hazırlandı. Eserde yer alan fotoğrafların büyük çoğunluğu ise Prof. Dr. Osman Eravşar’ın şahsi arşivinden çıkarılarak tarihi yansıttı.

“Tarihimizi gün yüzüne çıkaran eserler ortaya çıkarıyoruz”
Kültür hayatına yeni kazandırılan eserlerle katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetlerimizin yanında spordan kültüre, eğitimden sosyal yaşama birçok anlamda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız çerçevesinde tarihimizde önemli yer edinmiş mekanları, konuları ortaya koyduğumuz eserlerle gün yüzüne çıkarıyoruz. Tarihimizde önemli bir yeri olan ipek yolunda yer alan hanlar ve kervansarayları da İpek Yolu Konakları isimli eserimizle gün yüzüne çıkardık. Selçuklu döneminde önemli bir yere sahip olan ipek yolu boyunca kurulan hanlar ve kervansaraylar hem konaklama hem de güvenlik anlamında devletlerimize katkı sağlamıştır. Bu eseri hazırlayan Profesör Doktor Osman Eravşar hocamıza kitabı hazırlamamızda büyük katkıları bulunan İbrahim Dıvarcı hocamıza ve kültür ekibimize teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah bu eserler tarihi günümüze yansıtmada önemli kaynaklar olarak raflardaki yerini alacaktır” şeklinde konuştu.

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