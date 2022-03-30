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TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

İHA

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelerek, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini anlattı.
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği “Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri” konulu konferans, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sefer Solmaz ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Toker’in ardından sözü, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin aldı. Türkçeyi, “Türklerin konuştuğu dil” olarak tanımlayan Gülsevin, “Türk, kabile adı değildir, millet adıdır. Millet; biyolojik bir birliktelik değildir, sosyolojik birliklerdir, antropolojinin üstünde bir kavramdır. Milletin içinde her etnikten insan bulunabilir. Türk dili ve kültürü bütün Avrasya’dan, kültüründen, dilinden, dininden, alfabesinden, mutfağından, müziğinden beslenmiştir. Türk dilini, millet kavramını küçültmeyin” dedi.

“Türkçe, bugün en güzel günlerini yaşıyor”
Dünyada 6 bin konuşma dili, Birleşmiş Milletlere kayıtlı 194 ülke olduğunu belirten Gülsevin, “Yaşayan diller arasında en eski dil Çince. Türkçe, dünyada 12 milyon metrekarelik bir alanda yaşıyor. Değişik coğrafyalardan beslenmek çok önemli. Dünyada Türkiye Türkçesi konuşanların sayısı 95 milyon. Tarihin bilinen en eski gününden beri, eski dünyada bütün Avrasya’da varlığıyla dolaşan, beslenen ve besleyen bir milletiz. Kelimelerin medeniyetini görmezden gelip etnik kökencilik yapılmamalı. Türkçe bugün en güzel günlerini yaşıyor. İtibar görüyor. En çok talep edilen ilk 5 dil arasında yer alıyor. Devletin, kültürün, ekonominin itibarı varsa dilin de itibarı olur. TİKA, çok önemli bir kuruluş. Türkoloji faaliyetlerini destekliyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye dışında talep edenlere Türkçe öğretiyor. Yurt dışında 50 yaşındaki, 20 yaşındaki insanlar Türkçe öğrenmek istiyor. Asya’dan, Afrika’dan öğrenciler Türkiye’ye gelip Türkçe öğreniyor. Yurt dışında Türk dizileri izleniyor. Film ihracatında Amerika’dan sonra ikinci sıradayız” şeklinde konuştu.

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