Başkan Altay: “Çocuklarımızın geleceğine ufuk açmaya çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla şehir genelindeki tüm ilkokul ve ortaokullara yönelik düzenlenen Konya Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nın ödül töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki programda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Valimizin himayelerinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın her an desteğiyle eğitim adına ne yapmak istiyorsak olmazın olmadığı bir Konya’da yaşıyoruz. Bütün bu güzel çalışmaların hepsi birbirinden değerli öğrencilerimiz için. Yarın Türkiye’yi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi hep birlikte hem bizler hem onlar öğrenerek inşallah en güzel sonuçlara, başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, “Büyükşehir Belediyemiz gerçekten belediyecilik örneği gösteriyor. Sadece mekana bağlı işler değil, insana dair işleri yapma konusunda da her türlü desteği veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Birlikte çok daha güzel işler yapacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ‘Konya Modeli Belediyecilik’ diye anlattıkları ifadenin slogandan öte bir tarifi olduğunu ifade ederek, bunun temelinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olduğunu söyledi. Merkezi hükümet, yerel idare, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri hep beraber şehre değer katmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Hep birlikte çocuklarımızın geleceğine bir ufuk açmaya çalışıyoruz. Bu birlik beraberlik her yerde yok. Konya bu manada Allah nazardan saklasın çok iyi gidiyor. Rektörümüze, rektör yardımcımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapacağız” dedi.



“Eğitim konusunda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz”

“Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz” diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Çünkü biz şuna inanıyoruz. 20 yılda Türkiye’yi çok iyi bir noktaya getirdik ama Türkiye’nin daha kat edeceği mesafeler var ve onu bu sıralarda, bugün başarılarıyla ön plana çıkan çocuklarımız yerine getirecek. Onun için biz eğitim konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya bugüne kadar olduğu gibi budan sonra da aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz” İfadelerine yer verdi.

Başkan Altay, yarışmada ilk dörtte yer almayı başaran ilkokul öğrencilerinin İstanbul gezisi ile yine ilk dörde giren ortaokul öğrencilerinin ise Kudüs gezisi ile ödüllendirileceğini sözlerine ekledi.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Konuşmaların ardından ilkokullara yönelik düzenlenen Mangala, Pentago, QBitzz, Equilibrio, Küre; ortaokullara yönelik düzenlenen Mangala, Pentago, Reversi, Kulami, Küre olmak üzere 5 farklı oyun dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada her kategoride ayrı ayrı birinci olan öğrenciler teleskop kazanırken, ikinciler 20 farklı model yapılabilen elektrik motorlu helikopter, üçüncü olan öğrenciler ise 200 parçadan oluşan kodlanabilen robomaker kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.